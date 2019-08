The Voice Kids – Roger chante « Soulman » de Ben L’Oncle Soul

Roger est un adolescent rempli de joie et de bonne humeur. D’abord passionné de danse hip-hop qu’il pratique régulièrement, c’est en voulant suivre les pas de son grand frère qu’il commence le chant. En participant à The Voice Kids, Roger veut s’amuser sur scène et espère séduire sa coach préférée: Amel Bent avec « Soulman » de Ben L’Oncle Soul. Est-ce que l’un des coachs va se retourner au son de sa voix ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 23 août 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.