The Voice Kids : Romane chante « All of me » de John Legend

Romane est une lycéenne pétillante de 14 ans. C'est son papa qui lui a appris à chanter. Il est son premier fan mais également son coach vocal. En participant à The Voice Kids, Romane veut se confronter à l'avis de professionnels. C'est sous le regard attentif et bienveillant de son papa qu'elle monte sur scène. Aujourd'hui, The Voice Kids l'accueille dans sa Kids Room. Elle interprète « All of me » de John Legend.