The Voice Kids - Romane chante « Dusk till dawn » de Zayn feat. Sia

Romane est une lycéenne pétillante de 14 ans. C'est son papa qui lui a appris à chanter. Il est son premier fan mais également son coach vocal. En participant à The Voice Kids, Romane veut se confronter à l'avis de professionnels. Ce soir, elle monte sur la scène accompagnée par son piano mais surtout sous le regard attentif et bienveillant de son papa. Romane espère qu'Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano seront séduits par sa reprise de « Dusk till dawn » de Zayn feat. Sia. Va-t-elle convaincre un ou plusieurs coachs lors de sa prestation ? La réponse en images.