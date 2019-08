The Voice Kids saison 6 : J-7 avant le début de l’aventure

Nos 4 coachs font leur grand retour pour une saison riche en émotions. Patrick Fiori, un des piliers du programme, qui compte déjà deux trophées à son palmarès. Jenifer, la coach historique, remet son titre en jeu après le succès d’Emma la saison passée, Amel Bent revient plus déterminée que jamais pour décrocher sa première victoire et enfin, Soprano, le show man est prêt à tout pour emmener ses talents vers le sacre. Vibrez avec la saison 6 de The Voice Kids, de retour dès le vendredi 23 août à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.