The Voice Kids : Soan chante « Comme un fils » de Corneille

Chant, football, gymnastique… À 11 ans, Soan déborde d’énergie. Originaire de la Réunion, ce fan de Paul Pogba baigne dans la musique depuis son plus jeune âge grâce à son papa, musicien dans un groupe Maloya. Sur la scène de The Voice Kids, le jeune garçon, accompagné de son papa, veut rendre hommage à ses ancêtres et rendre fière sa famille, en interprétant un chant traditionnel racontant l’histoire du peuple de son île natale. La Kids Room l’accueille pour interpréter le titre « Comme un fils » de Corneille. Vibrez avec la saison 6 de The Voice Kids, tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.