The Voice Kids – Soan chante « La pli y vé tombé » de Jean-Claude Viadère

Chant, football, gymnastique… A 11 ans, Soan déborde d’énergie. Originaire de la Réunion, ce fan de Paul Pogba baigne dans la musique depuis son plus jeune âge grâce à son papa, musicien dans un groupe Maloya. Sur la scène de The Voice Kids et devant Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano, le jeune garçon, accompagné de son papa, veut rendre hommage à ses ancêtres et rendre fière sa famille, en interprétant un chant traditionnel racontant l’histoire du peuple de son île natal : « La pli y vé tombé » de Jean-Claude Viadère. Est-ce que l’un des coachs va se retourner au son de sa voix ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 23 août 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.