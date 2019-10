The Voice Kids : Soan chante « SOS d’un terrien en détresse » de Daniel Balavoine (Team Amel Bent)

À 11 ans, Soan avait conquis le cœur d’Amel Bent, Patrick Fiori, Jenifer et Soprano sur une musique traditionnelle réunionnaise lors des auditions à l’aveugle. Toujours accompagné de son papa sur scène, le jeune talent avait choisi de chanter un titre planétaire « Redemption song » de Bob Marley lors de la demi-finale. Après avoir été un des talents de la team Soprano, c’est dans l’équipe d’Amel Bent que Soan finira l’aventure. Rempli d’humilité, Soan compte bien convaincre les coachs et le public pour cette grande finale avec le morceau « SOS d’un terrien en détresse » de « Daniel Balavoine ». Qui remportera le trophée de cette sixième saison de The Voice Kids ? Extrait de l’émission de la grande finale en direct de The Voice Kids du vendredi 25 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.