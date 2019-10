The Voice Kids : Manon, Soan, Philippe, Natihei... Qui est le gagnant ?

Après plusieurs semaines de compétition, il est temps de découvrir quel est le gagnant de la sixième saison de The Voice Kids ? Après une soirée riche en émotions et en performances de haut niveau, Nikos Aliagas et Karine Ferri ont la joie de remettre le trophée au grand gagnant. Qui succèdera à Emma, la dernière gagnante de l’émission et quel coach aura emmené son talent à la victoire ? Extrait de l’émission de la grande finale en direct de The Voice Kids du vendredi 25 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.