The Voice Kids : Soprano et Philippe chantent « Tu es mon autre » de Lara Fabien et Maurane

C’est au tour de la prestation en duo avec leur coach, que les talents vont remonter sur la scène de la grande finale. À 15 ans, Philippe accède à la grande finale de The Voice Kids. Le jeune Canadien vient d’interpréter le célèbre morceau « L’envie d’aimer » de Daniel Levi (Les 10 Commandements). Il accède maintenant à la dernière partie de l’épreuve en chantant avec son coach. C’est avec Soprano qu’il va partager la scène et le morceau « Tu es mon autre » de Lara Fabien et Maurane. La compétition se resserre. Les talents de plus en plus proches de décrocher la grande victoire. Qui remportera le trophée de cette sixième saison de The Voice Kids ? Extrait de l’émission de la grande finale en direct de The Voice Kids du vendredi 25 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Soprano