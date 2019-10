The Voice Kids : Talima chante « Happy » de Pharrell Williams (Team Soprano)

Originaire du Sénégal, Talima, 12 ans, est une jeune fille pétillante. Elle se découvre une passion pour la musique dès sa plus tendre enfance. La jeune fille émeut une première fois Amel Bent, Patrick Fiori, Jenifer et Soprano, avec sa reprise en Wolof de « Tajabone » d’Ismaël Lô lors des Battles. Puis, c’est avec sa reprise de « Papaoutai » de Stromae qu’elle épate les coachs lors de la demi-finale. Elle chante, pour la grande finale de The Voice Kids, le morceau « Happy » de « Pharrell Williams ». Jusqu’où va aller la demi-finaliste de l’équipe de Soprano ? Qui remportera le trophée de cette sixième saison de The Voice Kids ? Extrait de l’émission de la grande finale en direct de The Voice Kids du vendredi 25 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.

