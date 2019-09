The Voice Kids - Talima chante « Tajabone » d’Ismaël Lô

Née au Sénégal, Talima vit en France depuis 4 ans. Très jeune, elle se prend de passion pour la musique, qu’elle partage avec sa sœur autiste. Cette pétillante jeune fille participe à The Voice Kids pour rencontrer les coachs et progresser grâce à leurs précieux conseils. Talima vient partager la culture de Sénégal en interprétant Tajabone d’Ismaël Lô, en Wolof. Va-t-elle convaincre Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 6 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.