The Voice Kids : Talima émeut Amel Bent avec sa reprise de « Papaoutai » de Stromae

Après avoir passé avec brio l’épreuve des auditions à l’aveugle et des Battles de The Voice Kids saison 6, Talima se hisse en demi-finale. Agée de 12 ans, la jeune fille originaire du Sénégal reprend le tube de Stromae « Papaoutai ». Une chanson dynamique avec laquelle Talima émeut son papa et Amel Bent ! Quel talent de l'équipe de Soprano, Amel Bent, Jenifer ou Patrick Fiori remportera le trophée ? Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.