The Voice Kids : Théo chante « Promises » de Sam Smith

Théo, 15 ans, a séduit le jury par son charme et son élégance. Lors des auditions à l’aveugle, le jeune homme a interprété le titre Wicked Game. Un choix judicieux puisque nos quatre jurés ont appuyé sur le bouton rouge pour se retourner. Il a finalement décidé de partir avec Jennifer. La Kids Room l’accueille pour interpréter le titre « Promises » de Sam Smith et Calvin Harris. Vibrez avec la saison 6 de The Voice Kids, tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.