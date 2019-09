The Voice Kids - Théo chante « Wicked Game » de Chris Issak

Depuis son plus jeune âge, Théo écoute de la musique avec son frère. Lors du départ de la maison de ce dernier, il a un déclic : il se met à jouer de la guitare et à chanter. Pour ce jeune garçon très timide, être sur scène lui permet de se libérer et à prendre confiance. Pour Théo, participer à The Voice Kids est aussi un moyen de remercier son frère. Ce soir, Théo va chanter « Wicked Game » de Chris Issak devant Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori, Soprano. Va-t-il convaincre les coachs ce soir avec sa prestation ? La réponse en images. Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 13 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.