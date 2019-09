The Voice Kids - Tom chante « Beggin » de The Four Seasons

À 14 ans, Tom est un jeune garçon plein d’énergie qui s’est découvert une passion pour la musique grâce à son frère : « Pendant 4 ans, j’ai vécu à Miami en Floride, j’ai un grand frère qui avant mixait et qui nous a laissé les platines chez nous ». Véritable DJ en herbe, Tom voit grand : « On voulait organiser des soirées et faire comme David Guetta, DJ Snake… ». Son but : chanter en mixant et faire danser les coachs. Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano, vont-t-ils buzzer sur « Beggin » de The Four Seasons (version DJ Logic) ? La réponse en images. Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 13 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.