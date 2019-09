The Voice Kids - Un candidat à la voix hors-norme tente sa chance

Ce nouveau candidat a une voix d’exception qui couvre plus de cinq octaves. Cette voix lui a permis de participer deux fois à La Voix Junior au Québec, sans jamais aller plus loin que l’épreuve des Battles. Il tente sa chance ce soir dans The Voice Kids pour prouver qu’il n’en a pas fini avec la musique. Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 6 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.