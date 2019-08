The Voice Kids : Valéria chante "Love on the brain" de Rihanna

Valeria, adolescente de 13 ans, chante depuis son plus jeune âge. La jeune fille aime émouvoir les personnes qui l’entourent en chanson. Fan de Patrick Fiori, Valeria a vu le fauteuil de son idole se retourner lors des auditions à l’aveugle. Une chance inespérée pour la jeune fille ! Invitée au sein de la Kidsroom, elle nous interprète « Love on the brain » de Rihanna. Vibrez avec la saison 6 de The Voice Kids, tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.