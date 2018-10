The Voice Kids - Vendredi, les coachs se transforment en meilleurs ennemis !

Vendredi, la saison 5 de The Voice Kids continue sur TF1. Et la deuxième soirée des auditions à l’aveugle vous réserve de belles surprises ! Les 4 coachs, Jenifer, Amel Bent, Patrick Fiori et Soprano sont amis à l’écran comme dans la vie. Mais attention, la compétition va faire rage dans cette émission. Les talents vont proposer des prestations exceptionnelles, des voix bouleversantes qui vont faire chavirer le cœur des coachs. Mais la bataille sera dure pour récupérer les talents dans leur équipe. Il faudra être rapide et convaincant pour avoir une équipe de vainqueurs. Très joueurs, les 4 coachs sont prêts à tout pour attirer les talents dans leur équipe transformant souvent le plateau en véritable "cour de récré". Rendez-vous vendredi 19 octobre à 21h sur TF1 pour la suite des auditions à l’aveugle de The Voice Kids présentée par Nikos Aliagas et Karine Ferri.