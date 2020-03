The Voice, la Suite - Les Battles (Emission 9)

Chaque semaine, retrouvez en deuxième partie de soirée The Voice, la suite, présenté par Nikos Aliagas et en présence des 4 coachs : Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo. Au programme : - "Les debriefs" : Nikos Aliagas et les quatre coachs débriefent des moments forts de la soirée, - "Le focus des talents" : dans ces magnétos, les talents commentent leur battle notamment grâce à des extraits inédits des coachings et des vidéos des talents qui ont répété leur titre à domicile.- Et des nouvelles rubriques comme Tu préfères : deux propositions, une seule réponse pour mieux connaître les coachs ou Tu ris, tu perds : les talents qui s’affrontent sur les battles, s'affrontent cette fois avec des blagues. Le défi est de ne surtout pas rire ! Sans oublier la prestation exceptionnelle de Bilal Hassani avec le titre Je danse encore, sur la scène de The Voice 2020.