Allons faire un tour dans les coulisses de "The Voice" à travers le monde. Et oui, chaque pays possède sa propre version. Alors, partons à la découverte des prestations les plus émouvantes du concours. C’est parti pour un petit tour en Afrique du Sud avant d’aller au Portugal et de retourner en France. EXTRAIT de la suite des Duels de "The Voice" du 07 avril 2018