The Voice - Replay du 14 avril 2018 – Les duels 12 (Saison 07)

Après avoir réussi leur audition à l'aveugle et leur audition finale, les talents vont maintenant passer une étape décisive du concours : les duels ! L'enjeu est capital car seul, un talent sur deux, pourra décrocher son ticket pour les grands shows en direct. Pas de seconde chance, ni de vol de talents ! Lors de cette dernière étape avant les directs, deux talents de la même équipe vont s'affronter face-à-face sur la même chanson et chacun devra livrer la meilleure prestation possible pour se démarquer et convaincre son coach de le garder pour la suite de l'aventure. Mais attention, c'est quitte ou double pour les talents puisqu'il n'y aura pas de seconde chance, ni de vol de talents. Pour chaque face-à-face il n'y aura qu'un seul billet, une seule place pour les grands shows en direct. A ce niveau de la compétition, il reste la crème de la crème dans chaque équipe. Avec le niveau exceptionnel des talents, cela nous promet des duels d'anthologie. Aucun choix ne sera facile pour les coachs qui vont devoir prendre des décisions cruciales ! Une soirée intense s'annonce pour les coachs, pour les talents et pour les téléspectateurs. Quels talents vont convaincre leur coach pour accéder aux grands shows en direct ?