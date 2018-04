The Voice - Replay du 7 avril 2018 – La suite 11 (Saison 07)

Découvrez les coulisses de The Voice : le debrief des prestations avec réactions à chaud des coachs Zazie, Florent Pagny, Mika et Pascal Obispo, le bêtisier, des images exclusives des coachs, le résumé, la vox, des images inédites de The Voice monde, un focus sur l'actualité des anciens talents et toujours JB Goupil qui se faufile partout en backstage ! Sans oublier la prestation exceptionnelle de Lou qui interprétera A mon âge, sur la scène de The Voice.