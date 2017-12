Etes-vous prêt pour une septième saison de "The Voice" ? Zazie, Mika, Florent Pagny et Pasal Obispo sont déjà installés dans leur fauteuil de coachs, déjà en apesanteurs devant la puissance des nouvelles voix de cette saison.. Ils trépignent d'impatience à l'idée de vous retrouver pour une saison encore plus folle et pleine de surprises... Prêt pour de nouvelles aventures ? "The Voice" revient bientôt pour une saison 7 sur TF1