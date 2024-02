The Voice - S03 E02 - La suite

« Les jeux (et votes) inclus dans ce programme diffusé en 2014 sont fermés » Retrouvez une toute nouvelle formule de The Voice, la suite encore plus riche avec des nouvelles rubriques. Partez dans les coulisses de l'émission au travers d'images inédites et d'interviews exclusives : les premières réactions des coachs, leur regard sur les talents et ce qu'ils attendent du grand gagnant de The Voice, la plus belle voix. Vous saurez également tout sur les talents et, leurs motivations, mais aussi leurs réactions après leurs prestations et leurs impressions sur les coachs.