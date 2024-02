The Voice - S09 E03 - The Voice - La suite

« Les jeux (et votes) inclus dans ce programme diffusé en 2020 sont fermés » The Voice, la suite, présenté par Nikos Aliagas et en présence des quatre coachs : Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo. Au programme, les debriefs des moments forts de la soirée , le focus des talents: qui commentent notamment des extraits inédits des coachings et de nouvelles rubriques comme «Tu préfères» : deux propositions, une seule réponse pour mieux connaître les coachs ou «Tu ris, tu perds» avec le défi de ne surtout pas rire…