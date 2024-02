The Voice - S10 E012 - The Voice - La suite

« Les jeux (et votes) inclus dans ce programme diffusé en 2021 sont fermés » Pour cette saison 2021, Nikos Aliagas et les quatre coachs Amel Bent, Vianney, Florent Pagny et Marc Lavoine débrieferont le prime time, dans un late show à l'américaine. Dans un nouveau décor, Nikos mènera les discussions, voire "les débats" avec les coachs dans une proximité et une franchise inédite.