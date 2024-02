The Voice - S12 E02 - La suite

« Les jeux (et votes) inclus dans ce programme diffusé en 2023 sont fermés » Le Late Show, des moments de détente et de franches rigolades : Le prime time terminé, les cinq coachs et Nikos Aliagas relâchent la pression et débriefent l’émission dans une ambiance festive et décontractée. Nikos Aliagas mène les discussions voire les débats et ce, en toute franchise. Ce sera aussi l’occasion d’en apprendre un peu plus sur nos coachs avec des images insolites, les secrets de fabrication de certains de leurs tubes et autres «dossiers» que Nikos Aliagas va dévoiler en plateau.