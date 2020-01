Vous rêviez de les voir ensemble ? Lara Fabian, Marc Lavoine, Pascal Obispo et Amel Bent réunis pour la première collégiale, qui envoie du lourd : "Show must go on". Ils enflamment le plateau de The Voice sur le titre emblématique de Queen. On vous aura prévenu, cette nouvelle saison est un véritable retour aux basiques. On ne vous en dit pas plus, rendez-vous le samedi 18 janvier à 21h sur TF1 pour The Voice 2020.