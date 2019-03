Théophile Renier – gagnant de THE VOICE BELGIQUE , son portrait

La musique pour Théophile Renier est une affaire de famille. Il commence le piano à l’âge de 5 ans. S’en suit la découverte du rock et rejoint le groupe de musique de son frère. Théophile Renier y vit ses premières scènes. Ce Talent de 24 ans décide d’arrêter ses études de droit et participe à la sixième édition de The Voice Belgique. Théophile remporte le trophée de la plus belle voix. Ces premiers pas dans sa vie d’artiste professionnelle lui ouvrent une expérience incroyable dans le milieu de la musique. Si Théophile se présente à The Voice France c’est pour dépasser ses propres limites et aimerait que sa musique dépasse les frontières. Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 6 - The Voice 8 du samedi 16 mars 2019