Théophile Renier – Malheur Malheur (Maître Gims)

Grand gagnant de la saison 6 de The Voice Belgique, Théophile Renier compte bien conquérir les coachs et le public français. Ce Talent de 24 ans, bercé depuis son enfance par la musique dans la famille, remet les compteurs à zéro dans sa carrière. Ce soir, Théophile Renier monte sur la scène de The Voice 2019 pour interpréter un titre de Maître Gims, Malheur Malheur. Son timbre de voix arrivera-t-il à faire se retourner les 4 fauteuils des coachs de The Voice 8, Jenifer, Soprano, Mika et Julien Clerc ? Qui lui donnera la possibilité de passer à l’étape suivante, les K.O. ? Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 6 - The Voice 8 du samedi 16 mars 2019