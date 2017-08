"This is the Vent" : Jenifer recalée par un talent

Attention : Gros vent en perspective ! La victime : Jenifer. Le coupable : Sahna. On présentait la jeune fille espiègle et un peu fofolle. Lors de son audition à l’aveugle, elle est arrivée avec son accessoire fétiche (un serre-tête en forme d’oreilles de chat) caressant l’espoir d’embarquer les coachs dans son univers. Résultat : trois coachs retournés et pour Sahna, le choix de la princesse… Qui allait-elle choisir ? A qui allait-elle offrir ses oreilles de chat, son accessoire fétiche ? Coquine, Sahna s’est d’abord dirigée vers Jenifer pour se tourner vers M. Pokora, laissant Jenifer les bras… En croix. « This the vent ». « The Voice Kids » saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.