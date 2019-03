Thomas – Iron Sky (Paolo Nuttini)

Thomas 20 ans est franco-italien et la musique a toujours fait partie de sa vie. Ce sont ses parents qu’ils l’ont inscrits secrètement au concours, ils croient vraiment en lui. D’une timidité maladive, Thomas a dû mal à chanter en public. Mais ce soir, ce jeune talent va nous interpréter en piano-voix un titre de Paolo Nuttini, « Iron Sky ». Son grain de voix atypique, mélange entre tension et douceur, va-t-il sensibiliser les coachs Jenifer, Mika, Julien Clerc ou Soprano ? Pour ces dernières auditions à l’aveugle, Thomas va-t-il pouvoir accéder à la prochaine étape du concours, les K.O. ? Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 8 - The Voice 8 du samedi 30 mars 2019