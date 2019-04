Thomas - Lost On you (LP)

PRESTATION – C’est au tour de Thomas, l’Italien à la voix si particulière, de démontrer qu’il est indispensable dans la compétition et qu’il doit rester dans l’équipe de Mika pour le revoir à la prochaine épreuve, les Battles. Nous avions découvert Thomas lors des auditions à l’aveugle où il a interprété avec dualité entre douceur et tension, un titre de Paolo Nuttini , « Iron Sky ». Pour l’épreuve des KO, Thomas va défendre ses chances sur un titre Lost On you de LP. Gagnera-t-il son ticket pour les Battles ? Voir l’extrait du REPLAY des KO 2 du samedi 13 avril 2019