Thomas réalise son rêve et se retourne pour les coachs !

Avant de quitter le plateau, le grand Thomas à une ultime demande : « J’ai toujours rêvé d’appuyer sur le buzzer ». Aussitôt demandé, aussitôt exaucé ! Patrick Fiori, Amel Bent, Soprano et Jenifer se prennent au jeu et c’est à leur tour d’être jugé sur leur prestation. Ensemble ils interprètent le morceau précédemment chanté par l’adolescent « Ton visage » de Fréro Delavega. Confortablement assis dans son fauteuil, Thomas n’attend pas et presse le buzzer. Le sourire aux lèvres, il réalise son rêve : « c’est TOP » ! The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 26 octobre 2018.