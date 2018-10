Thomas - "Ton visage" - Fréro Delavega

A suivre sur la scène de The Voice Kids, le grand Thomas ! Grand par la taille (1m85) mais aussi par le talent. Avec ses amis, il jouait depuis toujours à The Voice Kids et se mettait à la place des coachs. Aujourd’hui, le rêve est devenu réalité ! A 14 ans, Thomas va essayer de convaincre les vrais coachs avec une reprise de « Ton visage » de Fréro Delavega. Sa voix, sa bonne humeur et son dynamisme vont-ils convaincre les coachs ? Vont-ils appuyer sur le buzzer ? La réponse en images. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 26 octobre 2018.