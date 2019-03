Tiphaine – Hometown Glory (Adele)

Tiphaine 17 ans est une habituée des concours de chant ; elle en est déjà à son trentième. Tiphaine n’a jamais pris de cours de chant. Ce soir, Tiphaine prend un grand risque en reprenant un des grands classiques des auditions à l’aveugle : « Hometown Glory d’ Adele. Un titre qui est proposé à chaque saison par un candidat. Il ne reste plus beaucoup de places à ce stade de la compétition. Est-ce Soprano va utiliser son BLOCK afin de protéger ce Talent et qu’il s’assure de rester dans son équipe ? quel coach choisira Tiphaine pour poursuivre l’aventure de The Voice 8 ? Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 8 - The Voice 8 du samedi 30 mars 2019