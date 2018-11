Tristan - Mathilde - Lili - "Sigh of the times" - Harry Styles (Equipe Jenifer)

Ces trois jeunes talents ont la lourde tâche d’inaugurer les Battles de la saison 5 de The Voice Kids… Sur « Sigh of the times » d’Harry Styles, il va falloir jouer de ses atouts pour atteindre les notes les plus hautes et rendre cette chanson rock’n’roll ! Mathilde, Lili et Tristan s’affrontent autant qu’ils chantent en trio sur ce titre. C’est une interprétation à la fois douce et dynamique. La pression est donc énorme, mais qui tirera son épingle du jeu ? Jenifer doit faire un choix… Qui gagnera son ticket pour la demi-finale ? The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du replay de The Voice Kids, Battles du vendredi 9 novembre 2018.