Tristan – "Smell like teen spirit" - Nirvana

C’est maintenant à Tristan de faire son entrée sur le plateau de The Voice Kids pour défendre son univers musical : le rock, le vrai rock’n’roll ! Le jeune garçon fait partie d’un groupe avec toute sa famille. Sa spécialité : le ukulélé ! Et les coachs vont être surpris par cette reprise atypique de « Smell like teen spirit » de Nirvana. Alors, est-ce que Jenifer, Patrick Fiori, Amel Bent ou Soprano vont se retourner en entendant la voix et le ukulélé de Tristan ? La réponse en images avec sa prestation étonnante ! The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 2 novembre 2018.