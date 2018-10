Tristan va RÉVEILLER les coachs : "On peut faire du rock avec du ukulélé !"

Vendredi, le jeune Tristan va se présenter devant les coachs de The Voice Kids. A 12 ans, le jeune garçon fait partie d’une famille de musiciens et de rockeurs ! Avec son ukulélé, il compte bien surprendre les 4 coachs, Jenifer, Soprano, Amel Bent et Patrick Fiori pour la dernière soirée des dernières auditions à l’aveugle. Les coachs sont prêts à buzzer pour terminer de composer leur équipe. En exclusivité, découvrez le portrait de Tristan sur MYTF1 ! Alors, Tristan va-t-il convaincre les coachs ? Vont-ils se retourner vendredi soir ? La réponse ce vendredi 2 novembre à 21h sur TF1 dans la dernière émission des auditions à l’aveugle de the Voice Kids présentée par Nikos Aliagas et Karine Ferri.