TThe Voice 2021 – Robin VS Otta chantent « Take me to church » de Hozier

Battle qui risque de groover dans l’équipe d’Amel Bent avec Robin et Otta. Robin n’avait eu qu’un seul fauteuil retourné lors des auditions à l’aveugle. Mais nous, téléspectateurs, on se souvient tous de son petit côté showman lors de son interprétation « Superstition » de Stevie Wonder. Otta, possède quant à lui, plus d’expérience et certainement plus de désillusions. Cet auteur compositeur interprète avait séduit les coachs avec sa reprise de « Bruises » de Lewis Capaldi. Ensemble, il vont interpréter ce soir, un titre d’Hozier «Take me the church »