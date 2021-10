The Voice All Stars – Atef chante "It’s a man’s man’s man’s World" de James Brown (Cross Battles)

En savoir plus sur Patrick Fiori

Il ne reste que 4 talents encore en lice. Deux dans l’équipe Fiori. Un dans l’équipe de Jenifer et un dans l’équipe de Florent. Patrick Fiori a donc la main sur cette battle. Il décide d’opposer Atef, son performeur, au dernier talent de Jenifer : Amalya. Deux amis dans la vie. Face à Amalya, Atef a décidé de dégainer l’artillerie lourde avec un titre de James Brown : « It’s a man’s man’s man’s World ». . Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 9 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.