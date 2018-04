Ubare remercie son coach des larmes et des étoiles plein les yeux

Pour les Duels, Mika avait choisi de confronter Ubare et Frédéric Longbois sur un titre de Françoise Hardy et Jacques Dutronc : "Puisque vous partez en voyage". Au final, Mika décide de garder Frédéric Longbois pour continuer l’aventure "The Voice". Ubare remercie son coach en essayant de trouver les mots justes pour lui dire ce qu’elle ressent. Un moment touchant et plein d’émotion que la jeune fille, larmes aux yeux, fait partager aux quatre coachs et au public.