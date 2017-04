Un choix audacieux pour Nathalia et Valentin Stuff : "Je te pardonne" - Maître Gims

Nathalie et Valentin Stuff, la rencontre de la douceur et du roc... Tous deux avaient proposé, lors des Blinds, des versions très personnelles de titres phares de la variété française et internationale. Pour Florent Pagny, un signal pour leur proposer un titre "improbable", un titre à retravailler, à transformer, à moduler, à malaxer, à étirer, comme eux seuls savent le faire... Le titre : "Je te pardonne" de Maître Gims. Valideront-ils ce choix très audacieux ? La réponse samedi prochain à 20h55 sur TF1 pour la suite des battles de The Voice 6 !