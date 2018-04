Pour les Duels, Zazie a décidé de confronter Karolyn et Edouard Edouard sur une reprise de Louise Attaque : "J’t’emmène au vent". Et ce que l’on peut dire, c’est que leur prestation a été une des plus folles ! Les deux talents ont joué le jeu de la scène de ménage jusqu’au bout. Et on y a presque cru ! Zazie a bien choisi, ils s’accordent parfaitement ces deux-là. EXTRAIT de la suite des Duels de "The Voice" du 14 avril 2018