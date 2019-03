Une rencontre suffit pour changer un destin... Rendez-vous samedi à 21h ✌

En exclusivité MYTF1 vous offre les premières minutes des cinquièmes auditions à l’aveugle de The Voice 8 du samedi 9 mars 2019. Une rencontre suffit pour changer une vie, un destin. Dans cette première séquence des auditions à l’aveugle 5, Mika, Jenifer, Soprano et Julien Clerc racontent leurs rencontres qui ont fait basculer leur destin. « La vie est une question de rencontres » pour Julien Clerc. Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 5 - The Voice 8 du samedi 9 mars 2019