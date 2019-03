Ursula – Gravity (Sara Bareilles)

Ursula 21 ans est un Talent qui cherche sa voie, son style de musique. Elle aime et écoute des styles de musique variés tels que jazz, hip-hop, rap, classique, soul, R’n’B’… Ursula participe à The Voice pour trouver sa voie, trouver son identité musicale. C’est un des derniers Talents à se présenter devant nos 4 coachs de cette saison 8 de The Voice 2019. Il ne reste plus qu’une place dans les équipes de Mika, Soprano et Julien Clerc. Celle de Jenifer est complète. Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 8 - The Voice 8 du samedi 30 mars 2019