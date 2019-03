Valentin - Back To Black (Amy Winehouse)

C’est le premier candidat à passer pour ces cinquièmes auditions à l’aveugle de la saison 8. Valentin est un jeune étudiant de 21 ans qui n’a jamais fait de scène, qui se s’est jamais produit en public. Ce soir pour Valentin c’est une grande première. C’est en regardant des vidéos sur Internet que Valentin s’est mis à la musique. Aujourd’hui il poste des vidéos et s’est par ce biais que Valentin a été repéré par le Directeur de Casting de The Voice. Valentin participe à The Voice pour savoir ce qu’il vaut devant des professionnels comme les coachs de the Voice 8, Jenifer, Mika, Julien Clerc et Soprano. Ce soir, Valentin revisite à sa façon un tube de Amy Winehouse, « Back To Black ». Jenifer, Mika, Julien Clerc ou Soprano vont-ils être sensible à sa voix particulière ? Qui des 4 coachs se retournera sur sa prestation ? Poursuivra-t-il l’aventure de The Voice 2019 ? Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 5 - The Voice 8 du samedi 9 mars 2019