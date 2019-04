Valentin – Le paradis blanc (Michel Berger)

PRESTATION – Après Godi, place à un titre de Michel Berger, « Le paradis blanc » que va nous interpréter Valentin pour son audition de l’épreuve des KO de The Voice 8. Vous l’avez découvert lors des auditions à l’aveugle où Valentin avait interprété un titre de Back To Black de Amy Winehouse. Valentin va tout faire pour convaincre Soprano de le garder dans son équipe pour atteindre les Battles. Cette étape est difficile et les places sont très convoitées. Gagnera-t-il son ticket pour les Battles ? Voir l’extrait du REPLAY des KO 3 du samedi 20 avril 2019