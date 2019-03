Valérie Daure - I Will Survive (Gloria Gaynor)

Ce Talent de 35 ans vient tout droit du Canada, de Montréal plus exactement. Très jeune, Valérie Daure est confrontée au racisme et pour s’en détacher et briser les barrières de la différence, elle s’oriente dans un premier temps vers le rire et devient l’humoriste au Canada. Puis Valérie Daure se lance dans un concours de chant avec un ami qu’elle accompagne en tant que choriste. C’est là où tout commence pour elle. Cette Québécoise participe à « La Voix » en 2014 puis interprète en 2018 le premier rôle de la comédie musicale « Bodyguard » à Paris. C’est vers la musique qu’elle veut se consacrer pleinement. Ce soir, Valérie Daure prend un choix risqué en revisitant entièrement le tube interplanétaire de Gloria Gaynor, « I Will Survive ». L’originalité qu’elle offre ce soir, séduira-t-elle les Coachs, Jenifer, Soprano, Julien Clerc et Mika, pour lui permettre une place sur les K.O. ? Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 6 - The Voice 8 du samedi 16 mars 2019