Vay – Stay (Rihanna)

Voici un jeune talent de 20 ans, véritable autodidacte dans la musique et le chant. C’est grâce à sa sœur qui envoie une vidéo à l’équipe de casting que Vay est ici ce soir, dans la course de la plus belle voix de France. Pour son audition à l’aveugle, Vay a choisi d’interpréter « Stay » de Rihanna. Sa simplicité, sa voix si particulière, feront-ils se retourner les coachs ? Qui de Mika, Julien Clerc, Jenifer et Soprano fera-t-il frissonner ? Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 16 février 2019 – Auditions à l’aveugle 2